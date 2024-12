Mancini: “Non sono stato contattato da alcun club. Lasciare l’Italia per l’Arabia? Non lo rifarei”

NOTIZIE AS ROMA – In un’intervista al Tg1, Roberto Mancini, tecnico accostato alla Roma sia in passato che per la panchina dell’anno prossimo, ha smentito le voci su contatti recenti per tornare ad allenare in Italia dopo l’esperienza alla guida dell’Arabia Saudita: “Non sono stato contattato da alcun club”.

Sull’epilogo della sua esperienza con la Nazionale azzurra, invece, Mancini dichiara: “Non la rifarei la scelta di lasciare l’Italia per l’Arabia Saudita per motivi tecnici, di calcio. Allenare la Nazionale è la cosa più bella. Forse non ci siamo capiti, magari un momento di difficoltà. Mi riferisco a Gravina“.

