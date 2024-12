JOYA DI NATALE

AS ROMA NEWS – Aveva previsto tanti gol alla vigilia, e così è stato. Ma forse nemmeno Ranieri si aspettava che tutte le reti di questo Roma-Parma sarebbero state a favore dei giallorossi. Il 5 a 0 con cui Dybala e compagni si sono sbarazzati dei ducali va oltre ogni più rosea aspettativa, vista la deludentissima prova di Como di appena una settimana fa.

La Roma si dimostra bipolare, una squadra in grado di naufragare miseramente contro il piccolo Como per poi sotterrare il Parma, compagine di certo non inferiore ai lombardi, al termine di una partita senza storia. I ducali vengono all’Olimpico a giocare a viso aperto, una scelta tattica che si rivela poco azzeccata: Ranieri accetta lo scontro e manda in campo una formazione molto offensiva, con Saelemaekers e Angelino sulle fasce, e con Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Dovbyk.

La qualità dei giallorossi è nettamente superiore, e il match si indirizza subito in loro favore. Il Parma cerca di tenere in piedi la partita ma ci riesce a fatica solo per un tempo, poi il 3 a 0 taglia le gambe agli ospiti, che crollano nel finale. La Roma stravince quello che doveva essere uno scontro salvezza, ma con i titolari in campo la differenza con le squadre in lotta per non retrocedere è lampante. Dybala dimostra ancora una volta di essere un calciatore imprescindibile per le sorti di questa squadra, così come Hummels, Konè, Paredes e Saelemaekers, jolly che la Roma dovrà provare a riscattare prima possibile.

La vittoria allenta la morsa e regala un Natale più sereno, ma la classifica resta pericolante. Ranieri, tra mille difficoltà, sta riuscendo a trascinare la squadra fuori dalle sabbie mobili in cui si era cacciata in questi mesi. Ora la missione del tecnico sarà quella di infrangere il tabù trasferte e per riuscirci ha intenzione di puntare forte sull’undici visto ieri in campo, il blocco inattaccabile dei titolari che il mister non ha volutamente cambiare per tutti i novanta minuti nonostante la partita fosse abbondantemente chiusa, mandando un segnale forte e chiaro al resto dello spogliatoio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!