RANIERI: “Cancellato il secondo tempo di Como, ora dobbiamo darci una svegliata fuori casa. Dybala? Io so che lui vuole restare”

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Parma, gara valida per la diciassettesima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa al termine del match:

CLAUDIO RANIERI A DAZN

Oggi abbiamo visto la Roma migliore della stagione?

“Non lo so se è stata la migliore, ma dobbiamo migliorare. Dovevamo cancellare il secondo tempo di Como e i ragazzi lo hanno fatto, regalandoci un buon Natale. Adesso sotto con la prossima partita, andiamo fuori casa, dove la Roma non vince da 8 mesi. C’è una Roma in casa e una fuori, e questo non deve avvenire. Dobbiamo cercare di svegliarci e di fare bene anche fuori casa”.

Nessun cambio: questi undici saranno i titolari?

“Non è detto. Non ho fatto cambi perché i giocatori stavano interpretando bene la partita, senza cali di tensione. Ho pensato di non fare stravolgimenti, senza perchè o per come, facendo disputare tutta la partita a chi l’ha iniziata”.

Hummels, Paredes e Dybala?

“L’ho detto, quanto sta bene gioca. Poi se vedo che è stanco o che la partita ha bisogno di altro, lo tolgo. Lo ha detto Mourinho, lo dico anche io: c’è una Roma con e una senza Dybala. Su Hummels c’è poco da dire, campione del mondo, ha giocato una finale di Champions: quando sta bene lui gioca. Paredes lo stesso, è un playmaker incredibile. Questi sono i giocatori che mi piacciono, hanno esperienza e sanno comandare il ritmo di gara”.

Milan e Lazio sono un’opportunità?

“Sono retorico, dobbiamo giocare partita per partita e tirarci fuori dalle sabbie mobili. Aspettiamo la fine di dicembre”.

Contento di Dovbyk?

“Contento di come si è mosso, ma deve imparare a tirare di prima, sia di sinistro che col destro. Non deve avere paura di sbagliare…”

CLAUDIO RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Non ha fatto cambi.

“Me l’hanno chiesto anche i miei collaboratori, che erano tutti curiosi di sapere. Ho visto che stavano facendo bene quello che avevo chiesto, erano concentrati e stavano giocando bene. Allora ho detto, “va bene, li lascio”, perché mi sembra anche bello per una volta lasciare quelli che hanno iniziato la partita, dato che noi allenatori siamo abituati a fare cinque cambi.”

Saelemaekers quinto?

“Saelemaekers è un giocatore internazionale, un buon giocatore che sa interpretare diversi ruoli. Avevo bisogno di lui su questa fascia per eseguire determinate giocate, e sta facendo bene. Per cui, questo è il mio commento: lui va bene così. Ma questo non significa che sarà sempre così, perché, di partita in partita, gli allenatori fanno delle scelte, magari cambiano idea e valutano altre soluzioni. Mi era piaciuto contro la Sampdoria e mi è piaciuto anche stasera”.

La coppia Dybala-Dovbyk? È salita la loro condizione fisica?

“Sono convinto che ancora non tutti siano al 100%, perché, per vari motivi, non si sono mai potuti allenare al meglio. Tuttavia, stanno migliorando la loro condizione e si cercano di più in campo. Anche il resto della squadra sta conoscendo meglio Artem, e ho notato con piacere che tutti cercavano di passargli la palla, proprio per metterlo in condizione di segnare. Significa che il gruppo è sano”.

Prestazioni completamente diverse tra Como e Parma, si è dato una spiegazione?

“La risposta è proprio quella che ho dato l’altra volta a Como. Abbiamo due giocatori che guidano la squadra in campo: Hummels e Paredes. A Como non li avevo. Mi spiego la situazione così, forse in modo semplicistico, non lo so. Però vedo chiaramente che i ragazzi giocano con un’altra sicurezza quando ci sono quei due a guidare nella zona centrale avanzata del campo”.

Chiederà alla proprietà di non cedere Dybala?

“Allora, io capisco tutto, però dobbiamo comprendere anche il lavoro degli agenti. Gli agenti girano il mondo, propongono giocatori, trattandoli come il bene più prezioso, e poi presentano al giocatore le offerte ricevute. A me non è arrivato nulla, quindi so che Paulo vuole restare e sta bene con noi. Io sto bene con lui, per cui capisco il vostro punto di vista, ma cercate di capire anche il mio. Queste sono dinamiche che bisogna comprendere. Voi fate il vostro mestiere, io faccio il mio”.

Mourinho parlò del problema di giocare fuori casa. Crede che si sia anche un problema di natura tattica?

“Per quanto mi riguarda sì, dobbiamo perfezionare alcune cose, come ho già detto alla squadra”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!