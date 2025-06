Pellegrini e Dybala in missione da Gasp

Gian Piero Gasperini farà di necessità virtù. Sostituire due calciatori come Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, al momento, non è sostenibile. L’ideale, scrive oggi Il Messaggero (G. Lengua), sarebbe tenerli in rosa e comprare altri due giocatori con le loro qualità ma entrambi hanno stipendi sopra i 6 milioni e i contratti in scadenza a giugno 2026.

Dunque, escludendo una cessione che sembra praticamente impossibile, l’unica possibilità è provare a rivitalizzarli, aiutarli a superare lo scoglio degli impedimenti fisici, ricaricarli e rigenerarli. Ranieri, con Lorenzo, non ci è riuscito, è l’unico rimasto al palo mentre la squadra ha cambiato marcia, inanellando la serie di vittorie che le ha permesso di risalire la china in campionato. Differente il discorso per la Joya che, fino a quando ha giocato, na dato un apporto decisivo. Poi a metà marzo la lesione del tendine e la successiva operazione hanno spalancato le porte a Soulé.

Un mese dopo si è operato anche il capitano per un infortunio al tendine del retto femorale. Entrambi dovrebbero essere pronti per la ripresa del campionato, il 23 agosto. Sarà il loro ultimo anno in giallorosso e vorrebbero dimostrare di poter dare di più di quanto fatto la scorsa stagione. Soprattutto Pellegrini in vacanza con la famiglia alle Maldive assieme a Gianluca Mancini.

Impossibile che Paulo possa rincorrere l’avversario per tutta la fascia come ha preteso Juric in Roma-Inter quando gli ha chiesto di marcare Bastoni. Discorso simile vale per Pellegrini, che troverebbe la sua posizione ideale come centrocampista o mezzala ma non da trequartista. Nel 3-4-2-1 di Gasperini giocherebbe in coppia con Koné, calciatore più dinamico ma meno preciso con i piedi. E magari Dybala e Pellegrini potrebbero coesistere senza intralciarsi a vicenda.

Nonostante gli allenamenti mirati, saranno comunque utilizzati in base al rendimento in allenamento e in partita, anche perché nessuno ha il posto assicurato per nome o curriculum. Gasperini proseguirà seguendo il tracciato di Ranieri, con l’unico obiettivo di centrare vittorie e non di appagare l’ego dei singoli. Anche per questo Friedkin ha costruito una struttura dirigenziale di alto livello, di alto livello, esperta e capace di trattare con ogni tipo di calciatore e procuratore.

L’unica stella polare sarà la performance. Anche per questo sia Pellegrini, alle Maldive, sia Dybala, a Miami, si stanno allenando quotidianamente per accorciare i tempi di recupero. Farsi trovare pronti durante la preparazione atletica che comincerà il 13 luglio potrebbe agevolarli e farli entrare nelle grazie di Gasp.

Fonte: Il Messaggero