Wesley e Boving i primi colpi per Gasp

La Roma ha premuto il piede sull’acceleratore per chiudere il bilancio, ma il vero mercato deve ancora iniziare. E a Trigoria c’è già una lista di nomi pronti per rinforzare la squadra secondo le richieste di Gian Piero Gasperini, con il nuovo ds Frederic Massara in cabina di regia.

Il primo nome in cima alla lista è quello di Jhon Lucumì. Il centrale del Bologna è considerato la priorità assoluta per rinforzare la difesa, ma la clausola da 28 milioni resta un ostacolo non da poco. La scadenza fissata al 10 luglio per l’attivazione della clausola rappresenta però un’opportunità: la Roma potrebbe attendere il termine per trattare a cifre più accessibili, anche per superare la concorrenza del Bournemouth di Tiago Pinto. Se la pista Lucumì dovesse complicarsi, resta in piedi l’opzione Charlie Cresswell, difensore inglese del Tolosa, con cui è in corso un dialogo parallelo che coinvolge anche Saud Abdulhamid, potenziale pedina di scambio in prestito.

Sugli esterni, Gasperini ha idee chiare: Wesley, 21 anni del Flamengo, è il profilo ideale per la fascia destra. Su di lui è attiva anche la Juventus, ma la Roma è pronta a rilanciare, forte dell’interesse del tecnico che lo seguiva già ai tempi dell’Atalanta. A sinistra, invece, il nome caldo resta quello di Maxim De Cuyper del Club Bruges. Il belga classe 2000 è considerato il naturale sostituto di Angeliño, il cui futuro resta in bilico con l’Al Hilal momentaneamente defilato.

Anche in attacco si lavora per ampliare le opzioni: piacciono molto Nikola Krstovic e William Bøving. Quest’ultimo, classe 2003 dello Sturm Graz, si è messo in luce all’Europeo Under 21 ed è seguito da vicino anche dall’Atalanta di Juric. La sua valutazione si aggira intorno agli 8 milioni.

Infine, Massara è al lavoro anche per blindare due portieri: Svilar, ormai pronto al rinnovo dopo l’ottima stagione, e Slim Bouaskar, classe 2009 di grande prospettiva, che la prossima settimana compirà 16 anni e firmerà il suo primo contratto da professionista fino al 2027.

La Roma è pronta a partire, ma solo dopo aver sistemato i conti: dal 1° luglio, se tutto sarà andato come previsto, inizierà la seconda fase, quella del vero mercato. E a quel punto, il volto della squadra di Gasperini comincerà a prendere forma.

