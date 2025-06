Roma, il pareggio più importante: Massara accelera le cessioni

L’unico pareggio che la Roma accetterebbe con entusiasmo in questi giorni non arriva dal campo, ma dai conti: entro il 30 giugno, il club giallorosso deve centrare l’obiettivo delle plusvalenze per almeno 10 milioni di euro, necessario per chiudere in regola il bilancio sotto l’occhio vigile dell’Uefa. È la condizione chiave per superare il periodo di monitoraggio legato al Settlement Agreement ed evitare sanzioni più gravi nelle prossime stagioni.

Da Trigoria è già partito l’assalto al traguardo economico. Il nuovo direttore sportivo Frederic Massara, al lavoro fianco a fianco con Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, ha messo in cima all’agenda le cessioni. Quelle già concluse – come Le Fée al Sunderland, Dahl al Benfica e Zalewski all’Inter – non bastano. Anzi, solo quella del terzino svedese ha generato un buon margine (oltre 5 milioni), mentre quella del centrocampista francese ha prodotto effetti minimi, vista la svalutazione a bilancio.

Ora servono nuovi addii. Uno molto vicino è quello di Leandro Paredes, che sta per salutare e tornare al Boca Juniors per circa 3,5 milioni di euro: un’operazione che, dato l’ammortamento già avvenuto, porterà quasi interamente a plusvalenza. Decisivo, però, potrebbe essere il trasferimento di Eldor Shomurodov all’Istanbul Başakşehir, trattativa ben avviata sulla base di 8 milioni. A questi, si aggiunge la possibile uscita di Saud Abdulhamid, sempre più vicino al Tolosa: anche in questo caso, la Roma spera in un incasso pienamente utile ai fini Uefa.

Il rischio di sanzioni, nel caso la Roma non chiudesse entro fine mese i conti richiesti, non è remoto: si va da restrizioni nella lista UEFA fino a potenziali esclusioni dalle coppe nella stagione 2027/28, in caso di reiterazione delle violazioni. Uno scenario che a Trigoria vogliono scongiurare con ogni mezzo, per partire finalmente con la seconda fase del mercato: quella in entrata.

Massara ha fretta di chiudere questa partita finanziaria per poi dedicarsi alle richieste di Gasperini. Le idee non mancano, ma senza pareggio di bilancio non si va lontano. E per la Roma, ora come ora, è la partita più importante.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica