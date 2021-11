Ultime da Trigoria, Pellegrini e Kumbulla in gruppo: recuperano per Genoa-Roma

AS ROMA NEWS – Ottime notizie arrivano oggi dall’allenamento odierno svolto a Trigoria: sia Lorenzo Pellegrini che Marash Kumbulla hanno svolto la seduta in gruppo.

A questo punto, a tre giorni dalla partita contro il Genoa, entrambi possono essere considerati a disposizione del tecnico per la sfida di Marassi.

Il tecnico potrebbe quindi schierare una difesa a tre con Ibanez, Mancini e il recuperato Kumbulla, permettendo a Cristante di restare a centrocampo al fianco di Veretout.

Pellegrini invece agirà dietro le punte, che dovrebbero essere Shomurodov e Abraham. A meno che Mou non decida di tornare al 4-2-3-1 con Ibanez a sinistra e la coppia Mancini-Kumbulla come centrali, mandando in campo solo il centravanti inglese come punta.

