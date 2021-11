Mkhitaryan-Mourinho, rapporti di nuovo tesi: si va verso una cessione a gennaio

AS ROMA NEWS – Si torna a parlare oggi dei rapporti non proprio idilliaci tra Henrikh Mkhitaryan e Josè Mourinho, due che già in passato avevano avuto dei problemi nel trascorso al Manchester United.

I giornali raccontano di un calciatore non soddisfatto dell’utilizzo che Mou ne fa nella Roma: i compiti difensivi richiesti dall’allenatore sarebbero mal digeriti dall’armeno e dall’entourage del calciatore, e avrebbero come ripercussione prestazioni non all’altezza del calciatore.

Con Fonseca infatti Mkhitaryan aveva più libertà di attaccare ed era stato decisivo per la Roma a suon di gol e di assist. Con Mourinho invece l’armeno fa molta fatica a incidere lì davanti. Anche il tecnico non sembra essere così felice del suo rendimento e dei malumori del calciatore, ed ecco che a gennaio potrebbero aprirsi le porte a una cessione.

Mkhitaryan, assistito da Raiola (“Lui via in questo mercato? Chiedete alla Roma“, ha risposto il procuratore qualche giorno fa al riguardo), avrebbe qualche richiesta dalla Russia e sarebbe tentato dall’idea di chiudere la carriera in quel campionato. In caso di cessione dell’armeno, che ha un contratto con la Roma fino a giugno, i giallorossi dovrebbero però tornare sul mercato per colmare tale lacuna.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica / Il Tempo