AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di giovedì 18 novembre 2021:

Ore 12:45 – GENOA, EMERGENZA TOTALE IN ATTACCO – L’attacco del Genoa per la partita contro la Roma sarà tutto da inventare. Dopo gli infortuni di Caicedo e Destro per Shevchenko arriva un’altra brutta notizia. E’ arrivato lo stop anche per Yayah Kallon che ha subito un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi da gioco per qualche tempo. Davanti rimangono Pandev, che non ha i 90 minuti nelle gambe, ed Ekuban.

Ore 10:00 – BALOTELLI: “DATE TEMPO A MOU” – “Ho un rapporto bellissimo con Mourinho. Conoscendolo di sicuro sarà un periodo no e saprà tirarne fuori la squadra. Le squadre che ha avuto avevano giocatori fantastici, ma lui aveva un il superpotere, di fare una squadra super a livello di persone. Lasciategli un po’ di tempo, è arrivato solo da pochi mesi. Ha dimostrato di poter vincere anche indipendentemente dalle squadre“. Lo ha detto Mario Balotelli ospite del canale Twitch ‘OCW’.

Ore 9:45 – COSTANZO: “STADIO, BRACCIO DI FERRO TRA GRUPPI DI POTERE”- “Se continua così il nuovo stadio della Roma si avvia ad essere un braccio di ferro tra gruppi di potere e non è una cosa buona“, scrive oggi Maurizio Costanzo sul Corriere dello Sport. “I tifosi hanno diritto ad avere un nuovo stadio o comunque meritano più attenzione”.

Ore 9:30 – DALOT, LE RICHIESTE DELLO UNITED – Diogo Dalot ha detto sì alla Roma, ma lo United non accetta un prestito con diritto di riscatto. I Red Devils vogliono che il riscatto sia obbligatorio a un certo numero di presenze alla cifra di 12 milioni di euro. (Corriere dello Sport / Leggo)

Ore 8:45 – SPUNTA HERRERA PER IL CENTROCAMPO – Si torna a parlare di Hector Herrera per la Roma: il mediano messicano, 31 anni, è in scadenza di contratto e l’Atletico Madrid è pronto a cederlo a gennaio. (Leggo)

Ore 8:00 – MOU VERSO LA CONFERMA DELLE DUE PUNTE – Per Mourinho è l’ora delle scelte: contro il Genoa si va verso la conferma della coppia Shomurodov-Abraham in avanti, con la difesa a tre a proteggere Rui Patricio. Probabile l’assenza di Pellegrini, che avverte ancora dolore al ginocchio. (Il Messaggero)

