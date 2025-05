Pellegrini ha scelto, vuole restare: “Roma, guarisco e torno da te”

Non servono annunci ufficiali, né interviste studiate a tavolino. A volte basta un post, scritto col cuore. Quello che Lorenzo Pellegrini ha pubblicato dopo Roma-Milan, con accanto le immagini degli striscioni dedicatigli dalla Curva Sud, è qualcosa che va oltre i social: è una dichiarazione d’amore, un atto di fedeltà in un momento complicato.

Il capitano della Roma, reduce da una stagione difficile segnata da infortuni e critiche, ha scelto di restare, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Nonostante tutto. E lo ha detto a modo suo: “Grazie a tutti per il sostegno alla squadra e a me ieri sera allo stadio Olimpico. Ora manca solo l’ultima battaglia della stagione da giocare insieme. Oggi è già un giorno in meno per tornare a giocare e lottare per i nostri colori, lavorerò forte per farmi trovare al meglio la prossima stagione”. Un messaggio diretto, sincero, accompagnato da cuori giallorossi. Un segnale chiaro: Pellegrini non molla.

Domenica era in panchina con le stampelle, appena operato in Finlandia al tendine del retto femorale. Un’immagine forte, quasi simbolica, mentre sugli spalti campeggiava uno striscione: “Lorenzo Pellegrini, sempre al tuo fianco”. Un messaggio che è stato poi amplificato dai tre stendardi raffiguranti Totti, De Rossi e Pellegrini abbracciati a Claudio Ranieri. Un’icona della romanità che passa il testimone ai suoi eredi spirituali. Roma lo ha capito. E lui, da capitano, ha risposto presente.

Fonte: Gazzetta dello Sport