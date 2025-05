La Stampa: “Jurgen Klopp ha detto sì alla Roma, accordo raggiunto domenica sera dopo il Milan”

La notizia è di quelle che fanno tremare i polsi e infiammare i sogni dei tifosi giallorossi: Jürgen Klopp avrebbe accettato la panchina della Roma. A riportarlo è La Stampa, secondo cui l’accordo con l’ex tecnico di Liverpool e Borussia Dortmund sarebbe stato raggiunto nella serata di domenica 18 maggio, subito dopo il triplice fischio della sfida contro il Milan.

Secondo la testata torinese, il tecnico tedesco – inizialmente promesso a un club in procinto di cambiare proprietà, il cui nome resta tuttora top secret – avrebbe cambiato idea aprendo con decisione al progetto romanista, dopo una proposta arrivata proprio dai Friedkin a fine gara.

Ma non basta: sempre secondo il quotidiano, si spalancherebbero scenari completamente nuovi sul mercato. L’idea sarebbe quella di costruire una rosa all’altezza di Klopp con sei nuovi innesti mirati: “Un difensore centrale titolare che gioca nel campionato austriaco (impossibile sapere ora chi è), un esterno destro titolare sempre straniero, una prima punta (piace – e molto – Lucca dell’Udinese) e un difensore centrale come rincalzo (favorito Leoni del Parma) e un mediano sempre come riserva (piace molto Prati del Cagliari ma è favorito il Torino), altrimenti Atta dell’Udinese trattenendo l’ottimo Pisilli. Ciliegina: il baby Palestra dell’Atalanta, jolly difensivo.“