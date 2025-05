Countdown allenatore: i Friedkin coprono le carte, la piazza sogna Klopp

La corsa alla panchina della Roma si avvicina alla sua conclusione. Mesi di colloqui, incontri e indiscrezioni stanno per lasciare spazio all’unica cosa che conta: la scelta definitiva. Il club giallorosso, infatti, è pronto a ufficializzare il nuovo allenatore subito dopo la fine del campionato. E in cima alla lista dei desideri di Claudio Ranieri, oggi senior advisor della proprietà, è sempre comparso il nome di Gian Piero Gasperini. Ma ora lo scenario sta cambiando.

L’attuale tecnico dell’Atalanta, protagonista di un ciclo straordinario a Bergamo, è legato ai nerazzurri da un contratto importante (5 milioni annui più bonus) e da un progetto tecnico in piena maturità. I contatti con la Roma non sono mancati, anzi: la trattativa va avanti da mesi, con telefonate, sondaggi e confronti riservati sul futuro della squadra. Ma le richieste di Gasperini – tra mercato, ruolo nella dirigenza e stipendio – si sono rivelate molto elevate, al punto da farlo ora sembrare più vicino al rinnovo con l’Atalanta che a un addio.

Nel frattempo, altri candidati iniziali si stanno progressivamente sfilando: Cesc Fabregas resterà a Como, Allegri è in pole per la panchina del Napoli in caso di divorzio con Conte, mentre Farioli – reduce dalle dimissioni dall’Ajax – sembra destinato a una nuova esperienza in Premier League. E Maurizio Sarri, libero ma mai realmente nei radar della coppia Ranieri-Ghisolfi, non scalda l’ambiente.

E così, mentre il cerchio si stringe, da qualche giorno è tornato a circolare un nome che fa sognare i tifosi: Jurgen Klopp. Un’ipotesi più suggestiva che realistica, ma non del tutto campata in aria. L’ex tecnico del Liverpool – ora responsabile globale dell’area calcio del gruppo Red Bull con uno stipendio da 15 milioni a stagione – rappresenterebbe una scelta di rottura, capace di generare entusiasmo come fu all’epoca per l’arrivo di José Mourinho. Difficile da raggiungere, certo. Ma la suggestione esiste, alimentata dal desiderio di Dan Friedkin di stupire ancora, puntando su un nome fuori dal radar dei “raggiungibili”.

Nel frattempo, in casa Roma cresce l’attesa. Il finale sarà col botto? Oppure Ranieri e i Friedkin tireranno fuori dal cilindro una sorpresa totalmente nuova? Il tempo delle voci sta per finire: presto si passerà ai fatti.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Corriere della Sera / Leggo / Il Tempo