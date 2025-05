Klopp alla Roma, l’agente chiude: “Non c’è niente di vero”. Anche da Trigoria arrivano smentite

La giornata romana si è aperta con una notizia clamorosa: secondo La Stampa, Jürgen Klopp avrebbe detto sì alla Roma. Un’indiscrezione che ha acceso l’immaginazione del popolo giallorosso, riportando all’Olimpico quel mix di sogno e ambizione che da tempo mancava.

Secondo il quotidiano torinese, l’ex tecnico del Liverpool non solo avrebbe accettato la proposta del club, ma avrebbe anche avanzato le prime richieste sul fronte del mercato (LEGGI QUI L’ARTICOLO DE LA STAMPA).

L’effetto è stato immediato anche nel mondo delle scommesse: la quota sull’arrivo di Klopp a Trigoria è crollata fino a 2.00, la più bassa tra tutti i candidati attualmente in corsa. Un segnale da non sottovalutare. A contribuire al tam tam social, anche alcuni like comparsi sotto un post recente dell’allenatore tedesco.

Ma a gelare le speranze dei romanisti arriva la secca smentita dell’agente dello stesso Klopp, Marc Kosicke, che intervenuto ai microfoni di winwinallsports ha dichiarato: “La notizia che Klopp diventerà il prossimo allenatore della Roma non è vera”.

🚨 Excl. Marc Kosicke, Jürgen Klopp’s agent, to @winwinallsports: 🗣️ “The news about Klopp becoming Roma’s next head coach is not true.” pic.twitter.com/FUUwo89UHP — Ismael Mahmoud – إسماعيل محمود (@ismaeelmahmoudd) May 20, 2025

Anche la Roma prende posizione sulla vicenda: in risposta all’articolo pubblicato dal quotidiano La Stampa, stamattina il club ha smentito categoricamente la possibilità di vedere Klopp sulla panchina giallorossa.