PELLEGRINI: “Il gruppo è unito e si è visto. Gli screzi? Sono sicuro che tutto si risolverà”

AS ROMA NEWS – Lorenzo Pellegrini interviene ai microfoni di Sky Sport al termine del match giocato contro lo Spezia. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Ha deciso di far venire un infarto a tutti i tifosi…

“Finché sono questi infarti qui penso vada bene anche a loro. Siamo contenti”.

Oggi si è visto il senso di appartenenza da parte sua. Non era nemmeno al meglio per un problema al flessore… Forse quell’abbraccio con Fonseca vale più di mille parole…

“Penso si sia visto che questo gruppo è unito dal primo all’ultimo membro. L’abbraccio c’è stato non tra me e Fonseca, ma tra tutti il gruppo tra giocatori, staff e allenatore. Questo è quello che siamo noi, quello che si dice fuori non ci interessa”.

Che effetto ti fa rivedere le immagini della vittoria?

“Un bell’effetto. Abbiamo fatto un’ottima partita con qualche errore sia davanti che dietro. Ma penso che in questa settimana, con tutte queste difficoltà, sia bello vincere e abbracciarci tutti insieme”.

E’ una liberazione per ripartire con Verona e Juventus?

“Non credo che dobbiamo ripartire, credo che dobbiamo continuare a fare quello che facciamo dall’inizio della stagione. E’ stata una settimana difficile per il derby e per l’eliminazione in Coppa Italia. Sono state due brutte partite, questo sicuramente, siamo i primi ad ammetterlo. Era importante vincere e in un modo o nell’altro ci siamo riusciti”.

Divergenze e screzi, ma poi tutto si risolve con un chiarimento: pensi che possa andare così?

“Sì ne sono sicuro. Era importante vincere intanto, perchè non farlo oggi sarebbe stato brutto per tutti. Ora abbiamo una settimana per preparare la prossima e farlo dopo una vittoria è importante per l’animo di tutti. Per il resto sono d’accordo, era importante mostrare che siamo uniti e penso che lo abbiamo fatto”,

Cosa manca alla Roma per essere etichettata come terza forza e magari qualcosa in più?

“Abbiamo rischiato di perdere una partita che secondo me era impossibile da perdere per quello che si era visto. Quindi dobbiamo cercare di concretizzare meglio le occasioni che ci concedono o che creiamo. E stare più attenti dietro. Oggi abbiamo avuto degli infortuni ma io sto sempre da parte dei miei compagni”.

Cosa può dare El Shaarawy alla Roma?

“Sono onesto, non so nulla della sua situazione. Siamo molto amici e tutti saremmo contenti se arrivasse, ma per ora non so nulla. Ovviamente mi auguro che arrivi: è un giocatore importante e un ragazzo solare e positivo”.

LORENZO PELLEGRINI A ROMA TV

Non una vittoria casuale oggi, avete dimostrato i fatti…

“Si, la squadra ha passato una brutta settimana con sconfitte che non dovevamo fare. Dall’inizio dell’anno abbiamo un’identità e oggi lo abbiamo dimostrato, al di là degli errori”.

Oggi lo spirito di squadra giusto?

“Nessuno può vincere le partite da solo, quando un compagno fa un errore è colpa di tutti. Per migliorare dobbiamo fare questo tutti insieme”.

Una vittoria che vi dà tranquillità e fiducia?

“Deve darci serenità, abbiamo una settimana ora per preparare la gara col Verona, e farlo dopo una sconfitta sarebbe stato brutto. Capisco l’umore dei tifosi per derby e la Coppa Italia, ma noi dobbiamo preparare partita dopo partita per provare a vincerle tutte e rimanere lì”.

Cosa bisogna fare per far ritrovare un po’ di serenità a singoli come Smalling e Ibanez?

“Come ho detto prima se i nostri difensori commettono errori è perché io magari avevo sbagliato il pressing. Tutti possono sbagliare, dobbiamo cercare di capire quali sono gli errori, ma non quelli individuali, quelli non mi preoccupano. Dobbiamo remare tutti verso lo stesso obiettivo”.