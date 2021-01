ROMA-SPEZIA 4-3: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma col cuore riesce a battere lo Spezia per 4 a 3 dopo una partita ricca di emozioni, decisa dal migliore in campo: il capitano Lorenzo Pellegrini. Gran partita di Spinazzola, ottimo Mayoral. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 5 – Poteva fare molto meglio in occasione del gol di Piccoli. Non molto reattivo sugli altri due incassati.

Kumbulla 5 – Pasticcione. Male nel gol dell’uno a uno, si fa saltare facile in occasione del gol di Farias. Non sembra ancora all’altezza di giocare titolare nella Roma.

Smalling 4,5 – Non appare brillante come ai bei tempi. Nel finale commette un errore clamoroso che non è da lui e che poteva costare carissimo.

Ibanez 5,5 – Prestazione altalenante, anche lui va spesso in affanno.

Karsdorp 7 – Primo gol in giallorosso a coronare una prestazione positiva. Dall’81’ Bruno Peres 7 – Gli si può solo volere bene. Oggi è decisivo con un assist pesantissimo.

Villar 6 – Italiano gli mette Estevez in marcatura a uomo, e lui lo soffre. La mossa limita il gioco dello spagnolo. Dal 67′ Cristante 6 – Dà più nerbo al centrocampo.

Veretout 6 – Si vede pochissimo nel primo tempo. Cresce nella ripresa.

Spinazzola 7,5 – Buon primo tempo, con giocate e un paio di lanci (uno dei quali decisivo nel gol di Mayoral) che hanno ispirato la squadra. Nella ripresa è devastante in occasione della doppietta dello spagnolo e del gol partita di Pellegrini. E’ tornato ai suoi livelli.

Perez 5 – Impalpabile. Nel primo tempo non gliene riesce una. Un pochino più vivo nella ripresa, ma si divora una serie di palle gol in serie.

Pellegrini 8,5 – Trascina la squadra giocando da vero capitano. Offre l’assist a Mayoral e poi sfiora il gol a più riprese. Nel secondo tempo continua a creare occasioni, poi nel finale è decisivo con un gol bello e pesantissimo che può cambiare il corso della stagione.

Borja Mayoral 8 – Conferma le buone impressioni avute nelle precedenti gare giocate da titolare, confezionando una bella doppietta da centravanti di razza. Si batte come un leone fino all’ultimo.

PAULO FONSECA 7 – Salva la panchina con merito. Gli errori individuali lo stavano condannando, ma alla fine strappa una vittoria meritata e pesantissima. Ora testa bassa e continuare su questa strada.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini