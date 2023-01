Pellegrini in dubbio, Zaniolo out, 5 diffidati: Mourinho ridisegna la Roma per lo Spezia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini resta in forte dubbio per Spezia-Roma di domani pomeriggio. Il capitano non si è allenato in gruppo nemmeno ieri, e rischia di non farcela per la partita del Picco.

Sarà decisiva la rifinitura di oggi per capire se Mourinho potrà contare sul sette, pronto a stringere i denti pur di scendere in campo. Specie ora che la squadra è frastornata dal caso Zaniolo, resosi improvvisamente indisponibile, chiamandosi fuori dalla sfida di domani e strappando anche con lo spogliatoio giallorosso.

Mou deve dunque ridisegnare la Roma sulla trequarti: se Pellegrini alzerà bandiera bianca, spazio a un 3-5-2 con Bove e Tahirovic in mediana (ma occhio al ritorno di Camara) e Matic in mezz. Potrebbe restare fuori Cristante, diffidato, così come Smalling e Mancini: uno dei due può fare spazio a Kumbulla in vista della partita di Napoli del 29 gennaio.

In attacco scontata la coppia Dybala-Abraham, con Solbakken e Belotti prime alternative ora che Zaniolo si è messo sul mercato, diventando di fatto un ex giallorosso.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero