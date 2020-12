Pellegrini, la difesa della Roma: “Parole vergognose contro di lui. E’ un patrimonio del club”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma si schiera al fianco di Lorenzo Pellegrini, e lo fa tramite le parole del Ceo giallorosso Guido Fienga. “Come società siamo vicini a Lorenzo, non solo come calciatore ma anche come uomo“, le parole del dirigente giallorosso riportate oggi da Il Messaggero.

“Non è da tutti commettere uno sbaglio e ammetterlo subito, scusandosi con coloro che potessero essersi offesi“, ha detto Fienga facendo riferimento alla retromarcia del centrocampista giallorosso dopo lo sfogo avuto verso chi lo aveva insultato sui social durante la partita contro il Sassuolo.

“Pellegrini lo ha fatto, a differenza dei tanti che ultimamente hanno usato parole vergognose nei suoi confronti e nei confronti della sua bella famiglia. Lorenzo è un pilastro del nostro futuro e un patrimonio della Roma. Siamo orgogliosi di lui“, ha concluso il dirigente.

La Roma ha intenzione di blindare Pellegrini prolungando il suo contratto e togliendo la clausola rescissoria presente nell’attuale accordo: il compito però spetterà a Tiago Pinto, general manager che diventerà effettivo dal prossimo gennaio.

Fonte: Il Messaggero