Contro il Cska Sofia spazio ai giovani. Veretout e Smalling in campo col Bologna

NOTIZIE ROMA CALCIO – Buone notizie dall’infermeria giallorossa: Pellegrini non ha riportato lesioni di alcun genere alla caviglia e guai peggiori sono stati quindi scongiurati. Ma le notizie migliori arrivano da Smalling, che non avverte più dolore al ginocchio: il difensore, scrive oggi Il Tempo (F. Biafora), salterà per precauzione la trasferta di Sofia per tornare a disposizione di Fonseca da Bologna-Roma di domenica prossima.

Stesso discorso vale per Jordan Veretout: il centrocampista francese verrà preservato visto che la gara di Europa League di domani servirà solo per incassare l’eventuale bonus vittoria e per migliorare il punteggio del ranking Uefa. Ma anche per vedere all’opera qualche giovane della Primavera.

La Roma infatti ha già in tasca il pass per i sedicesimi di finale di Europa League da prima del girone A, e domani contro il Cska Sofia vedremo in campo una formazione ancora più sperimentale e imbottita di giovani del solito: Milanese e Tripi scaldano i motori, ma il grande momento potrebbe essere arrivato anche per Ciervo. L’altro gioiellino della Primavera, Nicola Zalewski è appena rientrato dal Covid e dovrà rimandare invece la gioia dell’esordio.

Redazione Giallorossi.net