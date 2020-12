Zaniolo, grandi notizie: ginocchio ok. Mancini: “Può tornare in campo a marzo”

NOTIZIE AS ROMA – Il recupero di Nicolò Zaniolo procede per il meglio. Le notizie sono tutte molto positive e ieri anche Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia che ieri ha conosciuto le sue avversarie nella corsa verso il mondiale in Qatar, ha rilasciato alcune dichiarazioni decisamente ottimistiche sul ritorno in campo del calciatore giallorosso.

Ma partiamo dalla visita di controllo svolta la scorsa settimana dal talento della Roma: Zaniolo, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani) ha avuto ottime notizie. Il consulto al ginocchio ha avuto esito positivo. Il morale del calciatore è altissimo, il trequartista non vede l’ora di tornare in campo.

Ma quando potremmo rivedere Zaniolo? Una risposta in tal senso l’ha data, appunto, il ct Mancini: “Spero di avere Nicolò già per le qualificazioni, a marzo saranno passati 6 mesi e ci può stare come tempo di recupero. E’ un ragazzo forte, è chiaro che non deve rischiare nulla: se deve perdere un mese, meglio perderlo adesso per poi rientrare con continuità. Spero di averlo a marzo, se non dovesse essere così lo avremo certamente per l’Europeo“.

Fonte: Il Messaggero