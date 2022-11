Pellegrini, lesione di primo grado al flessore: stop di 15 giorni, torna dopo il Mondiale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lesione di primo grado al flessore per Lorenzo Pellegrini, che dunque è costretto ad alzare bandiera bianca.

Il capitano giallorosso si era trascinato a lungo il fastidio al flessore ma Mourinho ha continuato a mandarlo in campo per mancanza di alternative di qualità in quel ruolo.

Oggi il centrocampista giallorosso ha effettuato i controlli per valutare il problema accusato durante Roma-Lazio di ieri sera che lo ha costetto ad abbandonare il campo.

Per lui stop di circa 15 giorni: scontato il suo rientro in campo dopo la pausa per il Mondiale. Pellegrini dunque salterà le ultime due partite di campionato contro Sassuolo e Torino.