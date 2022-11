SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: la Roma affronterà il Salisburgo nel playoff

AS ROMA NEWS – E’ di nuovo tempo di sorteggi, con la Roma che aspetta di conoscere la sua avversaria nel playoff di Europa League che definiranno le sedici squadre che giocheranno gli ottavi della competizione.

Sulla strada dei giallorossi, finiti secondi nel girone alle spalle del Betis, ci sarà una delle squadre scese dalla Champions League arrivate terze nei rispettivi raggruppamenti.

Scontro dunque che si preannuncia in ogni caso molto impegnativo per la Roma, viste le squadre in ballo. Vi lasciamo al live del sorteggio.

PLAYOFF EUROPA LEAGUE, IL SORTEGGIO IN DIRETTA

Ore 13:20 – La Roma affronterà dunque il Salisburgo nel playoff dell’Europa League. Andata in casa degli austriaci il 16 febbraio, ritorno all’Olimpico il 23.

Ore 13:10 – Via al sorteggio. Qui sotto la composizione live del playoff:

Barcellona-Manchester United

Juventus-Nantes

Sporting Lisbona-Midtjylland

Shakhtar Donetsk-Rennes

Ajax-Union Berlin

Bayer Leverkusen-Monaco

Siviglia-PSV Eindovhen

Salisburgo-Roma

Ore 13:00 – Al via l’evento. Vengono ora presentate le 16 squadre che prenderanno parte al sorteggio, poi si procederà con l’estrazione.

Ore 12:50 – L’inizio del sorteggio è previsto per le ore 13. Queste le sette squadre che la Roma può pescare: Ajax, Barcellona, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona, Siviglia, Shakhtar Donetsk e Salisburgo. La Juventuis non può essere associata alla Roma in quanto squadra della stessa nazione. Seguiranno aggiornamenti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini