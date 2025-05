Pellegrini, l’infortunio è più grave del previsto: distacco del tendine del retto femorale, stagione finita

Brutte notizie per la Roma e per Claudio Ranieri: l’infortunio muscolare riportato da Lorenzo Pellegrini durante l’allenamento di ieri è più serio del previsto. Secondo quanto riportato da Pazzi di Fanta, portale curato da Gianluca Di Marzio, il capitano giallorosso dovrà restare fermo per circa due mesi, il che significa stagione finita.

A rendere ancora più seria la diagnosi è Radio Manà Sport, che parla esplicitamente di un distacco del tendine del retto femorale: una lesione che obbligherà Pellegrini a uno stop prolungato e a saltare le decisive sfide finali della Roma nella corsa Champions.

Per il centrocampista potrebbe chiudersi così la sua avventura in giallorosso: la Roma non ha mai avviato con lui i colloqui per il rinnovo di contratto, in scadenza 2026, e la sua cessione in estate sembra scontata. Ma questo infortunio non gioca a favore di nessuno, né del giocatore, né del club.

Fonti: Pazzidifanta.com / Radio Manà Manà Sport