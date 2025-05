“ON AIR!” – ROSSI: “Nuovo papa della Roma? Non si vince niente lo stesso…”, CASANO: “L’annuncio del tecnico solo a risultati ottenuti, è per rispetto a Ranieri”, LO MONACO: “Lookman? Per marcarlo scelgo Mancini tutta la vita”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il nuovo papa è della Roma? Tanto non vinciamo un ca**o uguale… Pisilli come sostituto di Pellegrini? Ho dei dubbi: Pellegrini secondo Ranieri è un equilibratore, mentre Pisilli è più box to box…Secondo me alla fine si potrebbe andare su Gourna-Douath. Oppure Paredes basso, e Cristante e Konè mezzali….Io penso che la scelta sul tipo di formazione da mandare in campo Ranieri la farà in base a quello che succederà sabato in Lazio-Juventus: se la Juve vince, l’unica chance che hai è vincere a Bergamo, e allora te la giochi coi resti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Alla Roma le converrebbe arrivare quarta a pari punti con Juventus e Lazio. Se arrivano tutte e tre insieme, la Roma è prima perchè negli scontri diretti ha una differenza reti migliore rispetto alla Juventus. Quindi, tolto il Bologna, che deve arrivare dietro, se dal prossimo turno usciamo tutti a pari punti, Roma, Lazio e Juventus, poi dobbiamo tifare per la Lazio contro l’Inter…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Friedkin credo sia a Roma, e forse si farà vedere a Trigoria. Penso che qualcosa annunceranno in questi giorni, anche se non so se lo faranno adesso visto che si gioca lunedì, che è l’ultimo grosso scoglio di questo finale. A Roma-Milan, partita che segnerà l’addio di Ranieri all’Olimpico, penso che ci sarà forse il passaggio di consegne con il nuovo allenatore…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ranieri è stato bravo a lavorare sotto l’aspetto psicologico ancora prima che su quello tattico, lo ha detto anche Dybala. Nuovo allenatore annunciato dopo Roma-Milan? Da quello che so, la Roma ha intenzione di annunciare il nome del tecnico solo quando sarà chiaro il piazzamento finale in campionato. Anche per rispetto di Ranieri…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io non dico che Allegri non viene alla Roma perchè non sta in Champions, dico che un allenatore come Allegri con la Champions ti può portare qualcosa in più della Conference vinta da Mourinho, ma con quei soldi e con un mercato da Champions. Senza Champions invece ti dà più crescita nel giro di due o tre anni un allenatore come Italiano…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Svilar? Il procuratore fa sapere che devono darsi una mossa, è un aut aut a Friedkin. Non facciamo la fine che abbiamo fatto con lo gnocchettaro seriale (Pallotta, ndr)… Se lui vuole sui 3-4 milioni, vuol dire che dietro ha un club della Premier…. Dov’è Dan? A Trigoria, se chiedi, ci sono svenimenti…La cosa più importante è questa: se sta qui, allora allenatore per noi, e stadio per lui…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Penso che Pisilli e Gourna-Douath si giocheranno il posto lunedì contro l’Atalanta, l’altro dubbio è sulla presenza della doppia punta: non so se Ranieri tornerà a giocare con Soulè più avanzato e con Saelemaekers o Rensch a destra. L’Atalanta? La temo. La Roma ultimamente va a Bergamo da vittima sacrificale, stavolta però non giochi con impegni coppa in mezzo alla settimana come era successo nelle ultime sfide. Xavi? Era a Roma per un evento di Fendi. Sinceramente non mi sembra un profilo adatto alla Roma. Non discuto la qualità dell’allenatore, ma il tipo di figura, che non è compatibile con quello che ci serve…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Se l’obiettivo della Roma è trovare il simil Capello del 99, il sorgente di ferro, io vedo Allegri e pochi altri allenatori di quel genere. Perchè l’altro è Conte, che però sta al Napoli, e anche se andasse via dal Napoli chi ce lo dice che accetterebbe la Roma… Xavi? Per me non è inferiore a Farioli, ha allenato il Barcellona con cui ha vinto un campionato e una supercoppa. Detto questo, Xavi non lo prenderei, spero non arrivi né lui né Farioli…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Fiorentina avrà ripercussioni, l’obiettivo era la finale ed essere eliminati proprio a un passo darà una delusione che l’accompagnerà in queste ultime tre partite. E non dimentichiamoci che ha quattro punti in meno della Roma. Non ho dubbi che si giocherà le sue partite, ma penso che ormai ci crede relativamente. A me il Betis è sembrato più forte della Fiorentina…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io contro l’Atalanta, se Hummels stesse bene fisicamente e fosse tornato in buona condizione, mi giocherei lui in campo al posto di Celik. Metterei Mancini a destra a prendere Lookman, Hummels su Retegui, e Ndicka a sinistra a prendersi De Ketelaere. Celik è più rapido di Mancini? Io se devo giocarmi un duello su Lookman, mi prendo sempre Mancini, tutta la vita…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La situazione dell’allenatore è controversa, ma intanto è importante che la Roma concluda questa incredibile corsa. Era sotto di 15 punti e ora se la sta giocando per la Champions..”.

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma si sta giocando un accesso in Champions, non penso che la cosa primaria sia sapere quale sarà l’allenatore del prossimo anno. La squadra è concentrata su quello che deve fare lunedì, il tema allenatore ora non è una questione primaria…”

