PELLEGRINI: “Non è possibile prendere tre gol in quel modo, altro risultato incommentabile”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Juventus. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Olimpico:

“Alla fine dei 90′ conta il risultato e oggi noi abbiamo portato a casa zero punti. Ci troviamo sempre a trovare qui queste cose un po’ incommentabili, perché prendere 3 gol dopo che avevi fatto 70′ dominando la Juventus, prendere tre gol in quella maniera lì è una cosa che dobbiamo riguardare perché non è possibile”.

C’è bisogno di lavorare su questo?

Su tutto, su tutto. Come abbiamo detto stiamo facendo questo processo insieme al mister, però ci siamo anche stancati di dire che siamo in un processo. Speriamo che questo miglioramento succeda nel più breve tempo possibile.

Rammarico doppio per te…

Sì, perché l’emozione, il feeling, la felicità che hai segnando il 3-1 di una partita così importante in casa, poi prendere 3 gol e avere la possibilità di rimettere la partita sulla giusta via con altri 10′ da giocare… Sono tanto dispiaciuto, mi dispiace per i compagni perché avrei dato a tutti quanti, me compreso, la possibilità di rimettere a posto le cose e invece così non è stato.