Psicodramma Roma. Mou non basta: la squadra collassa in sette minuti, la Juve ringrazia

AS ROMA NEWS – Una Roma da pazzi. L’ennesimo crollo psicologico di una squadra senza carattere avviene ieri sera all’Olimpico, davanti a trentamila tifosi esterrefatti, quando i giocatori vengono destabilizzati dall’ingresso in campo di Morata e dalla rete del 3 a 2 che cambia improvvisamente una partita in controllo.

Già, perchè per 70 minuti la squadra di Moruinho aveva fatto vedere ottime cose. Il ritorno al 4-2-3-1 con l’esordio di Maitland-Niles e l’inserimento di Felix largo a sinistra stava dando i risultati sperati. La Roma correva, pressava, creava occasioni e segnava, dominando una Juventus che si affidava al solo Dybala per accendere la sua luce.

Tutto questo, appunto, fino all’ingresso in campo di Morata al posto di un inesistente Kean. La partita in quel momento cambia: la difesa giallorossa sbanda, faticando a contenere la vivacità dello spagnolo. Il gol di Locatelli riapre la partita, con i bianconeri però ancora dietro di una rete.

La Roma avrebbe tutte le carte in regola per tenere la partita in mano, e invece crolla fragorosamente. Un “collasso psicologico”, per dirla alla Mourinho. I giocatori vanno nel pallone più totale, la Juve sente l’odore del sangue e ne approfitta: nel giro di sette minuti i bianconeri riescono nell’impresa di girare il match a proprio favore, passando dal 3 a 1 al clamoroso 3 a 4 realizzato da De Sciglio, capace di entrare come coltello nel burro nella smarrita difesa giallorossa.

Il dramma sportivo si completa poco dopo, quando Massa espelle De Ligt e assegna un rigore alla Roma che potrebbe cambiare di nuovo il volto del match. Ma Pellegrini, che poco prima era stato capace di togliere le ragnatele dal sette con una punizione da urlo, tira una mosciarella e Szczesny ringrazia.

E’ la mazzata finale per la Roma, che esce umiliata da una partita che sembrava in totale controllo. La squadra conferma ancora una volta, se ce ne fosse ancora bisogno, dei limiti strutturali a cui nemmeno un vincente come Mourinho è riuscito a ovviare. Ora toccherà ai Friedkin operare una rivoluzione tecnica da qui a settembre con un mercato che deve cambiare radicalmente il cuore e l’anima di una Roma priva di personalità.

Giallorossi.net – A. Fiorini