Roma, è il giorno di Sergio Oliveira: Mou si affida subito a lui per cambiare il centrocampo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto confermato, arriva Sergio Oliveira. E’ la settimana decisiva per l’approdo in giallorosso del centrocampista portoghese, l’uomo a cui Mourinho intende affidarsi per dare un pizzico di personalità in più a una squadra che ne ha estremo bisogno.

La trattativa tra Roma e Porto è ormai alle battute finali, tanto che già oggi potrebbe arrivare la fumata bianca che permetterebbe al giocatore di mettersi in viaggio per la Capitale e raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra.

In queste ore Tiago Pinto ha limato gli ultimi dettagli dell’operazione: Sergio Oliveira arriverà in prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni, più eventuali e consistenti bonus che scatterebbero però solo al raggiungimento di obiettivi sportivi al momento improbabili (qualificazione alla prossima Champions League).

Se tutto andrà come deve, Oliveira sarà a disposizione di Mou già per Roma-Cagliari di domenica prossima. E anche per lui, come è accaduto con Maitland-Niles, è pronto un esordio da titolare: l’assenza di Cristante per squalifica spiana la strada al suo impiego dal primo minuto al centro del centrocampo giallorosso.

Giallorossi.net – G. Pinoli