PELLEGRINI: “Non ho niente da rimproverare alla squadra. Al ritorno proveremo a fare l’impresa, non è ancora finita”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Lorenzo Pellegrini parla a Sky Sport al termine di Manchester United-Roma, semifinale di andata dell’Europa League. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Old Trafford:

Cosa ti senti di dire alla squadra?

“Non ho nulla da rimproverare alla squadra, nel primo tempo molto bene mentre nella ripresa non saprei cosa dire. Al ritorno proveremo a compiere un’impresa, abbiamo provato a preparare la partita come se fosse quella della nostra vita, lotteremo fino alla fine”.

Cosa è successo nella ripresa?

“Ci siamo lasciati dentro lo spogliatoio dicendoci di continuare a lottare, sono successe tante cose ed è molto difficile parlarne”.

Ci saranno molte critiche per Fonseca: vuoi dire qualcosa?

“I bilanci si fanno alla fine, non siamo ancora usciti dall’Europa League. Lo farò giovedì prossimo. Su Fonseca non ho nulla da dire, sta facendo un percorso dove la Roma continua a migliorare giorno dopo giorno, poi è giusto che arrivi qualche critica dopo questa partita”.