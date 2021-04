CRISTANTE: “Abbiamo buttato via quanto di buono fatto, oggi non c’è niente da salvare”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Bryan Cristante parla a Sky Sport al termine di Manchester United-Roma, semifinale di andata dell’Europa League. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Old Trafford:

Difesa troppo alta?

“L’abbiamo preparata in questa maniera, ho sbagliato anche io e in queste partite non puoi concedere niente”.

Si è spenta la luce nella ripresa?

“Quando vai sotto hai voglia di recuperarla, abbiamo sbagliato perché non possiamo buttare via tutto ciò che è stato fatto di buono, non c’è niente da salvare”.

Cosa succede dopo un risultato del genere?

“Sono cose che restano nello spogliatoio”.

Perché la Roma quando perde lo fa con questi passivi?

“Ci abbiamo messo del nostro, non siamo stati bravi a restare compatti. Dovevamo abbassarci di più e provare a mantenere il risultato, abbiamo provato a recuperare e a vincerla, ma abbiamo sbagliato”.