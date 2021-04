MANCHESTER UNITED-ROMA 6-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sprofonda, sconfitta per 6 a 2 dal Manchester United dopo un secondo tempo da film horror per i giallorossi. Disastrosa la prova di tanti giocatori scesi in campo, da Mirante a Villar, da Ibanez a Diawara.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo all’Old Trafford e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6 – Ha giusto il tempo di incassare il gol di Bruno Fernandes e poi parare una conclusione di Pogba dalla distanza. Poi si fa male ed esce. Dal 27′ Mirante 4 – Salva su Cavani lanciato da Ibanez solo in porta. Poi la ripresa si trasforma in un incubo fatto di errori e gol a ripetizione.

Smalling 5 – Parte contratto, ma piano piano diventa prezioso per la difesa. Nella ripresa però crolla sotto i colpi di Cavani e Bruno Ferandes, facendolo uscire dal campo col mal di testa.

Cristante 4,5 – Nel primo tempo Bruno Fernandes gli scappa via in velocità in occasione del vantaggio dello United. Nella ripresa viene umiliato dagli attaccanti avversari.

Ibanez 4,5 – Sbaglia cose elementari, e poco importa se ogni tanto compie qualche bel recupero. Impresentabile a certi livelli.

Karsdorp 6 – Nel primo tempo fa guadagnare un rigore che illude i giallorossi. Nella ripresa è uno dei pochi a provarci.

Veretout sv – Si fa male dopo una manciata di minuti. Dal 5′ Villar 4 – Leggero come un fuscello, timido come un bambino finito in mezzo a un gioco di adulti. In una parola: sopravvalutato.

Diawara 4 – Sbaglia quasi tutto lo sbagliabile. Giocatore non all’altezza di una semifinale di Europa League.

Spinazzola 6 – La sua assenza è quella che pesa di più in questa Roma. E’ in assoluto l’arma più letale delle sortite offensive giallorosse. Fa partire l’azione del gol, ma subito dopo è costretto ad arrendersi per l’ennesimo infortunio muscolare. Dal 34′ Bruno Peres 5 – Non ha la spinta propulsiva del suo compagno di reparto. Lui ci prova, ma finisce per soccombere per mancanza di capacità.

Pellegrini 6 – Segna e fa segnare, trascinando la Roma verso un sogno che sembrava possibile. Poi però deve arrendersi davanti a tanta mediocrità che gli regna intorno.

Mkhitaryan 5,5 – Parte un po’ intorpidito, ma poi cresce di livello. Inventa un passaggio geniale e decisivo per Pellegrini in occasione del gol di Dzeko. Poi però nella ripresa cala vistosamente, non riuscendo più a incidere nel match.

Dzeko 6 – Segna un gol fortunoso ma efficace. Cerca di scuotere la squadra dando l’esempio. Nella ripresa alza bandiera bianca quando capisce che non c’è più niente da fare.

PAULO FONSECA 3 – Disastroso. Dovrebbe avere il coraggio di dimettersi ora che la stagione è finita con questa macchia indelebile. La Roma, nonostante il vantaggio del primo tempo, si fa incredibilmente colpire in contropiede vanificando un’occasione unica, e finendo ancora una volta umiliata all’Old Trafford. E questo non è accettabile.

Giallorossi.net – A. Fiorini