Pellegrini non si muove più: il futuro si deciderà a giugno

AS ROMA NEWS – Raccontano e confermano di un Lorenzo Pellegrini che, alla vigilia del derby, va dal maestro Claudio Ranieri e più o meno gli dice: “Mister, io i fischi non li sento neppure, non si preoccupi, non mi farò condizionare, il derby è la mia partita e vorrei esserci a tutti i costi”. Musica per le orecchie del tecnico-psicologo della Roma, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Che, in cuor suo, seppur orientato a far giocare Pisilli dall’inizio all’Olimpico, non aspettava altro.

Già Perché per rimettere in piedi un giocatore importante, ma “ammalato” da settimane di polemiche e critiche anche feroci, devi fargli ascoltare sempre la melodia che ha più cara. E proprio la stracittadina è stata la “filastrocca” giusta che poi il capitano “figlio di Roma” ha saputo trasformare in un concerto rock. Il suo. E aprendo nuovi scenari per un futuro ad ampio respiro nella Capitale. Decisivo. E sì, un destino si può decidere pure in dieci minuti: tale era la voglia di rivincita del centrocampista che tanti ne sono bastati per rovesciare la prospettiva e punire ancora una volta la Lazio.

La prospettiva è così cambiata. E quelli che potevano essere gli appuntamenti in programma con il Napoli di Antonio Conte, cui Pellegrini è stato accostato nei giorni precedenti al derby, ora non sono più in calendario. L’estasi giallorossa di domenica ha prodotto effetti notevoli sulle strategie di mercato, stravolgendole. E convincendo il giocatore non solo a non muoversi durante il mercato di riparazione, ma a predisporsi per giugno per nuovi discorsi in chiave giallorossa anche a più lunga gittata oltre il 2026.

Fonte: Gazzetta dello Sport

