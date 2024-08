PELLEGRINI: “Non siamo soddisfatti del risultato. La Roma ha giocatori importanti, vogliamo fare meglio dell’anno scorso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Cagliari-Roma, prima giornata di campionato 2024-2025.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla partita giocata contro i sardi di Nicola appena conclusa all’Unipol Domus:

La prestazione della squadra?

“Non siamo soddisfatti del risultato, abbiamo lavorato tanto rispetto a certi movimenti che ci mancavano lo scorso anno. Primo tempo abbiamo fatto più fatica, il campo non era al meglio. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma non siamo riusciti a trovare il gol”.

Il gol mancato?

“Sono arrivato col passo lungo ed è stato bravo Scuffet a bloccare il tiro, peccato non aver segnato”.

Le cose da migliorare?

“Credo che sia importante che la Roma abbia giocatori importanti che sappiano giocare a pallone. Negli ultimi anni in campionato non siamo arrivati dove volevamo arrivare. Siamo arrivati alla fine del campionato indietro rispetto alle altre squadre e quest’anno vogliamo fare meglio”.

LORENZO PELLEGRINI A RAI SPORT

Cosa è mancato per dare la sterzata decisiva?

“Il gol, è mancato quello. A parte questo credo che ci siano state tante cose positive sulle quali abbiamo lavorato, come l’equilibrio che abbiamo cercato di avere. Nel finale cercando di sbilanciarci è normale che si possa rischiare qualche contropiede, ma c’è da dire che quando loro ripartivano ho visto tutti i miei compagni correre all’indietro con la voglia e con l’intensità di chi non vuole perdere ed è fondamentale”.

Come hai visto Dybala?

“Lo vedo sempre molto bene, molto tranquillo. Paulo è un ragazzo eccezionale, oltre ad essere un giocatore fenomenale. Sa cosa penso di lui, ma sono un suo compagno e un suo amico, quindi è normale che ci siano cose sue e della società e rimangono tali”.

State facendo qualcosa per farlo rinunciare o deciderà da solo?

“Credo che siano cose talmente personali che sia giusto che valuti con la sua testa. Sa benissimo che per qualsiasi cosa può contare su di me e su tutti i suoi compagni. Come ho detto prima, è un ragazzo eccezionale. Voi conoscete il calciatore, il ragazzo è eccezionale come il calciatore e può contare su di noi”.

Come vi siete trovati con Soulé, Dybala e Dovbyk in campo insieme?

“Quando la qualità si alza è normale che ci si trova bene, si riesce bene a giocare a calcio ed è quello che vogliamo fare e mostrare. C’è anche un discorso di equilibrio, su cui abbiamo lavorato tanto. Anche a me piace tantissimo avere intorno giocatori così forti, è più bello e più facile anche giocare, ma in una stagione con tante partite c’è chi valuterà al meglio tutte le situazioni, chi far giocare e chi no”.

LORENZO PELLEGRINI A DAZN

Gara dai due volti: nella ripresa si è vista la vera Roma anche se non avete trovato il gol.

“Penso si possa attribuire a più fattori come la preparazione atletica. Abbiamo lavorato molto bene sotto questo punto di vista, siamo molto contenti. È normale che oggi usciamo da qui non contenti per il risultato, cercare di vincere tutte le partite è la nostra mentalità e oggi per noi era un match da vincere. Tante cose sono state fatte bene, mentre altre un po’ meno, motivo per cui dobbiamo analizzarle e migliorarle”.

La reazione con la palla tra i piedi è l’elemento da salvare?

“Sicuramente. Oggi ci è mancata un po’ di qualità, ma ci sono stati tanti spunti positivi. Ho visto perdere un pallone da un compagno e dieci giocatori hanno fatto 100 metri di scatto per recuperare una posizione e per non prendere gol. Questa è la mentalità che ci teniamo stretta e dobbiamo farlo per tutto l’anno. In un momento di equilibrio è questo ciò che ti fa fare la differenza”.

In cosa può migliorare la rosa rispetto alla scorsa stagione?

“La scorsa stagione è stata diversa, abbiamo iniziato in un modo e finito in un altro. Nel finire c’è stato qualche momento in cui non abbiamo avuto equilibrio. Abbiamo lavorato tanto e sappiamo che siamo sulla strada giusta. Vogliamo vincere tutte le partite e ci alleniamo tutti i giorni per questo”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!