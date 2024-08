CAGLIARI-ROMA 0-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si conclude a reti bianche la gara di esordio della Roma di De Rossi, fermata sul punteggio di zero a zero sul campo del Cagliari.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi all’Unipol Domus per affrontare i sardi nel match valido per la prima giornata di campionato:

Svilar 6 – Nel primo tempo viene impegnato solo da Marin con un bolide (centrale) dal limite. Nella ripresa il centrocampista rumeno si ripete, ma stavolta è la traversa a salvare la porta giallorossa, complice però la deviazione di Mile.

Celik 5 – In difesa se la cava, ma quando attacca è un disastro: una serie di cross regalati alla difesa avversaria.

Mancini 6 – Fa il suo con diligenza.

Ndicka 6,5 – Si occupa di Lovumbo, lo rende praticamente inoffensivo.

Angelino 6 – Nel primo tempo spinge pochissimo. Nella ripresa si fa un po’ più intraprendente.

Le Fee 6 – Il migliore della mediana, pur non facendo cose mirabolanti. Dal 61′ Baldanzi 6 – Cerca di dare più dinamismo al centrocampo. Si batte con intraprendenza, finendo per essere perfino troppo frenetico.

Cristante 5,5 – La condizione fisica non lo aiuta. Più lento e inefficace del solito. Nel finale è prezioso per un recupero provvidenziale, ma nel complesso la prestazione è insufficiente.

Pellegrini 5 – Troppo lezioso, poco concreto. Fallisce l’occasione migliore del match calciando in scivolata (?) un rigore in movimento.

Soulè 6,5 – Va ancora a corrente alternata, ma le occasioni migliori nascono dai suoi spunti. Dal 90′ El Shaarawy sv.

Dovbyk 5,5 – Primo tempo fantasmatico, nella ripresa apprezzabile il velo per Pellegrini, poi si fa notare per la traversa presa. Deve entrare nei meccanismi della squadra, manca l’intesa con i nuovi compagni. Dal 90′ Abraham 5 – Gioca appena 4 minuti, ma gli bastano per meritarsi l’insufficienza.

Zalewski 5,5 – Un paio di buoni palloni in area, il migliore quello fallito da Pellegrini. Ma il polacco continua a sbagliare troppo. Dal 70′ Dybala 6 – La forma non è delle migliori, ma la classe è intatta: dal suo piede nasce l’assist per il palo di Dovbyk. Sostituirlo sarebbe un compito per niente facile.

DANIELE DE ROSSI 5,5 – La scelta di puntare ancora su Zalewski è discutibile. La Roma del primo tempo è davvero brutta, nella ripresa le cose vanno un po’ meglio ma la squadra appare ancora un cantiere aperto. Il pareggio non è da buttare, ma ci si augurava un inizio migliore.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

