NICOLA: “La Roma non è al top, il Cagliari si è giocato la partita con coraggio e idee”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Davide Nicola, allenatore del Cagliari, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato all’Unipol Domus contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei sardi ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Cagliari promosso.

“È un Cagliari che ha dimostrato di volersi giocare la partita con idee e coraggio. La Roma non è al top, ma era un test importante per noi. Siamo stati bravi, la Roma sa distendersi e far male agli avversari”.

Il Cagliari ha fatto la partita su se stessa. La posizione di Deiola ha dato fastidio alla Roma.

“Questa squadra ha il piacere di stare insieme e lavorare. Abbiamo lavorato soprattutto su di noi, dobbiamo trovare la nostra identità per raggiungere la salvezza. Oggi la squadra mi è piaciuta, non ha mai perso lo spirito di volersi dare una mano. La Roma ha grandi calciatori, ma non abbiamo mai rinunciato a credere di poter segnare”.

Qualcuno in particolare l’ha stupita in positivo?

“C’è un gruppo storico in squadra e per un allenatore è importante avere questi calciatori. Percepisci il loro attaccamento alla maglia, è coinvolgente. Sono rimasto stupito dall’atteggiamento e dalla voglia della squadra”.

È un Cagliari completo o c’è bisogno di qualche innesto?

“L’allenatore non deve parlare di mercato, lo deve fare con la società. Bisogna capire se c’è la possibilità di migliorare un gruppo che già riteniamo di qualità. Questi ragazzi mi stanno soddisfacendo, vedremo in corso d’opera se qualcuno avrà altre idee oppure qualcuno vorrà darci una mano”.

