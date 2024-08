(LIVE!) CAGLIARI-ROMA: 0-0. Gol annullato a Pellegrini per fuorigioco!

AS ROMA NEWS – Al via tra le polemiche il campionato della Roma, di scena questa sera all’Unipol Domus per affrontare il Cagliari guidato da Davide Nicola.

Le acque in casa giallorossa sono agitate dal caso Dybala, tentato dalle sirene arabe. L’argentino però è stato convocato da De Rossi e sarà dunque a disposizione del tecnico per cercare di partire col piede giusto.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali delle due squadre e quindi al racconto del match con la nostra consueta diretta testuale.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

84′ – Ammonito Deiola che atterra Dybala.

82′ – GOL ANNULLATO A PELLEGRINI! Il capitano aveva ribadito in rete un sinistro di Dovbyk, ma era in offside!

81′ – TRAVERSA CAGLIARI! Bolide di Marin che si stampa sul legno, poi Piccoli manda alto!

80′ – TRAVERSA ROMA! Dovbyk la centra di testa su assist di Dybala!

77′ – ROMA PERICOLOSA: ci prova Mancini, salito altissimo, destro potente che esce non di molto alla destra di Scuffet.

71′ – DOPPIO CAMBIO CAGLIARI: dentro Pavoletti e Adopo, fuori Prati e Lovumbo.

69′ – CAMBIO ROMA: dentro Dybala, fuori Zalewski.

61′ – CAMBIO ROMA: dentro Baldanzi, fuori Le Fee.

60′ – La partita si è infiammata: ora le due squadre stanno giocando a viso aperto e le occasioni non mancano.

58′ – CAGLIARI PERICOLOSO: Piccoli dal limite calcia col destro, palla a lato non di molto.

55′ – OCCASIONISSMA ROMA! Cross basso di Zalewski a centro area, velo perfetto di Dovbyk per il taglio centrale di Pellegrini, il capitano calcia un rigore in movimento ma la conclusione è parata da Scuffet!

50′ – La Roma sembra essersi svegliata e ora attacca con più scioltezza e convinzione.

49′ – ROMA PERICOLOSA: Zalewski dal limite calcia col destro, palla che esce non di molto sopra la traversa.

48′ – OCCASIONE ROMA! Soulè servito da Pellegrini scarica il sinistro dal limite, Scuffet si distende e salva la porta!

46′ – Al via la ripresa, al momento nessun cambio nelle due squadre. Dybala si scalda a bordo campo.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: zero a zero tra Cagliari e Roma. Brutto primo tempo dei giallorossi, che non costruiscono nemmeno un’occasione da gol. Manca del tutto l’intesa tra i giocatori in campo. Meglio i sardi, pericolosi con un paio di conclusioni dal limite.

45′ – OCCASIONE CAGLIARI: Celik perde palla, ripartenza dei rossoblù con Piccoli che calcia forte dal limite, palla che esce di poco alla destra di Svilar.

41′ – OCCASIONE CAGLIARI: bolide di Marin dal limite, conclusione potentissima ma centrale, respinge Svilar!

35′ – La Roma non sa bene cosa fare in campo: per ora nessuna trama di gioco, qualche iniziativa dei singoli per ora senza fortuna.

30′ – Clamoroso errore di Scuffet che liscia palla sul retropassaggio e deve rincorrere la sfera prima che varchi la linea di porta.

20′ – Venti minuti di gioco: pochissima Roma in questa fase. Più pimpante il Cagliari, ma al momento le occasioni da gol latitano.

13′ – Tiraccio di Lovumbo dalla distanza, palla che esce di molto.

4′ – CAGLIARI PERICOLOSO: angolo dalla destra, stacca Wieteska che di testa da ottima posizione manda alto.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Cagliari-Roma!

LE ULTIME LIVE DALL’UNIPOL DOMUS

Ore 19:50 – La Roma annuncia il su undici titolare: Zalewski vince il ballottaggio a sinistra con El Shaarawy, per il resto formazione ampiamente preannunciata. Dybala parte dalla panchina, esordi per Le Fee, Soulè e Dovbyk.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale del Cagliari: Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Marin, Deiola, Augello; Luvumbo, Prati; Piccoli.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma anticipata da Angelo Mangiante Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Le Fee, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Zalewski.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio del match. Cielo poco nuvoloso a Cagliari, terreno di gioco in discrete condizioni, clima non eccessivamente afoso. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

CAGLIARI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Marin, Deiola, Augello; Luvumbo, Prati; Piccoli. All.: Nicola.

A disp.: Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Adopo, Lapadula, Palomino, Pereiro, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Kingstone, Felici, Di Pardo.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Le Fee, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Zalewski. All.: De Rossi.

A disp.: Ryan, Marin, Smalling, Bove, Abraham, Shomurodov, Dybala, Dahl, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Joao Costa, Nardin, El Shaarawy.

Arbitro: Marinelli.

Assistenti: Bercigli – Mokhtar.

IV Uomo: Cosso.

VAR: Mazzoleni. AVAR: Sozza.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini