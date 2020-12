Pellegrini ok, partirà titolare

AS ROMA NEWS – Lorenzo Pellegrini ci sarà. Il vice capitano giallorosso, messo in dubbio ieri da Sky Sport per un problema alla caviglia, sarà regolarmente in campo nella partita di oggi contro l’Atalanta.

Lo scrivono tutti i giornali oggi in edicola. Pellegrini infatti ha preso una botta durante la partita di giovedì, ma il calciatore sta bene e partirà titolare: giocherà però a centrocampo accanto a Veretout, lasciando spazio a Pedro sulla trequarti.

Villar dunque si riaccomoderà in panchina, così come uno dei tanti ex della sfida di oggi, il tuttofare Bryan Cristante. In porta Mirante è in vantaggio su Pau Lopez.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport