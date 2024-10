Pellegrini prepara il riscatto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Due partite per riconquistare l’amore dell’Olimpico. Pellegrini non ha di certo paura di prendersi responsabilità, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (M. Cirulli), e ha intenzione di sfruttare i prossimi due match nelle mura domestiche per cercare di trasformare i fischi in applausi.

Una stagione che si sta svolgendo all’insegna delle critiche verso il capitano della Roma. Un mix tra rancori passati e prestazioni non all’altezza hanno così dato adito ai fischi nei suoi confronti alla lettura delle formazioni nelle partite scorse.

Non tutti la pensano in questo modo però, perché nella notte tra giovedì e venerdì nei pressi della sua abitazione è comparso uno striscione proprio in appoggio al romanista: «Mai un passo indietro. Al tuo fianco, Daje Lollo».

Un messaggio di stima, che ricorda un po’ quanto esposto dalla Curva Sud il 16 aprile 2023, durante Roma-Udinese. «Nel bene o nel male il capitano resta tale», recitava la scritta all’interno della parte più calda del tifo a sostegno di un giocatore che qualche giorno prima aveva sbagliato un rigore.

In queste prime uscite il gol non è ancora arrivato, anche se sembra questione di casualità ma il calciatore, come sottolineato da Juric, è nel vivo del gioco e, soprattutto, non si tira mai indietro. Escludendo la prima annata nella Capitale, il capitano si è sempre contraddistinto per ottimi numeri in fase offensiva, superando sempre la doppia cifra sommando gol e assist, andando anche oltre le 15 contribuzioni. Bonus che mancano alla Roma attuale.

Fonte: Il Tempo

