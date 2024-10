Rocchi: “Ecco la mia verità su Baldanzi”

NOTIZIE AS ROMA – “Gli errori dell’ultima giornata ci hanno creato qualche problema”. Gianluca Rocchi ha provato a fare chiarezza sulla direzione che gli arbitri della sua CAN cercano di seguire in questa stagione.

Le sue parole: “Errori ed episodi sfigati“, ha sottolineato il designatore, “perché diverse situazioni sono di quelle che si definiscono al limite“. E il caso-Baldanzi rientra in questa categoria, vista la spiegazione che Rocchi ha dato a Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa.

“Baldanzi? Se il Var lo considera un intervento falloso, chiama perché è rigore, ma non è quella categoria. Non è che siamo la legge scritta sul muro, potremmo aver sbagliato questo intervento“. Tradotto: fosse stato fischiato il rigore, nessuno avrebbe detto nulla, sotto qualsiasi forma si voglia guardare l’intervento di Kyriakopoulos su Baldanzi.

Fonte: Corriere dello Sport

