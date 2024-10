Pellegrini resta titolare, Juric ci punta ancora. Ma le chance di rinnovo sono poche

NOTIZIE AS ROMA – Domenica sera contro l’Inter, alla ripresa del campionato, Lorenzo Pellegrini sarà ancora in prima linea, maglia da titolare e fascia da capitano al braccio.

Ivan Juric ci ha parlato una volta rientrato anzitempo a Trigoria dopo la sfortunata parentesi con la nazionale di Spalletti. Il tecnico croato vuole riconsegnargli le chiavi della Roma, convinto delle sue qualità e della voglia di riscatto da parte del sette.

Pellegrini sa che solo con le prestazioni in campo potrà trasformare quei fischi in applausi. Il popolo dell’Olimpico lo ha preso come capro espiatorio degli esoneri di Mourinho prima e di De Rossi poi. Le sue prestazioni, ben al di sotto della media, stanno contribuendo a lasciarlo dentro questo tunnel da cui può uscire solo tirando fuori carattere.

Con assist e gol Pellegrini può riprendersi in mano il suo stadio, e l’occasione domenica sera contro l’Inter è di quelle da sfruttare. Più difficile sarà guadagnarsi il rinnovo di contratto: Lorenzo guadagna circa 6 milioni, bonus inclusi, e sarà improbabile che la Roma voglia sedersi a trattare sulla base di quello stipendio. Per ora dal club tutto tace, e al momento le possibilità di rinnovare sono poche.

Fonte: Leggo

