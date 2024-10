Roma, la mediana parla francese: sorpresa Le Fee per l’Inter

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Uno dei giocatori probabilmente più attesi in casa Roma al rientro dalla sosta nazionali è Enzo Le Fée. L’ultima presenza del francese è datata 25 agosto contro l’Empoli, seconda giornata di campionato. Da quel momento in poi è iniziato un lungo calvario, ma adesso il centrocampista vede la luce in fondo al tunnel.

E in vista della sfida all’Olimpico contro l’Inter, primo match dei giallorossi dopo la pausa, può essere la carta a sorpresa di mister Juric. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nonostante il tutore elastico sul ginocchio destro, da Trigoria arrivano rassicurazioni continue circa le condizioni fisiche dell’ex Rennes. Il recupero sembra ormai completato, tanto che contro l’Inter il centrocampista francese si candida fortemente per un posto da titolare.

Il primo colpo dell’estate giallorossa, pagato 23 milioni dal Rennes, finora è risultato un oggetto misterioso, ma Ivan Juric lo apprezza particolarmente. E dopo due mesi di assenza da quel maledetto Roma-Empoli, Le Fee sembra essere la carta a sorpresa del tecnico croato per dare qualità e sostanza alla mediana.

Ad affiancarlo potrebbe esserci il connazionale Manu Koné. È l’idea su cui sta lavorando Ivan Juric, considerando che Paredes tornerà tardi dagli impegni con la nazionale. Le alternative sono ovviamente Cristante e Pisilli, ma se l’ex Rennes continuerà ad allenarsi con intensità e ritmo, una maglia da titolare dovrebbe essere proprio la sua.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!