Roma in apprensione per Dovbyk. Il ct ucraino: “Piccolo infortunio, ma spero possa esserci stasera”

AS ROMA NEWS – C’è un po’ di apprensione dentro Trigoria in merito alle condizioni fisiche di Artem Dovbyk, centravanti di cui la Roma non può fare a meno.

Il calciatore ucraino, miglior marcatore dei giallorossi in questo avvio non esaltante di stagione, ha accusato un piccolo problema fisico (ancora da chiarire) con la sua nazionale.

Ieri Dovbyk non ha preso parte alla rifinitura insieme al gruppo in vista della sfida di Nations League contro la Repubblica Ceca in programma questa sera alle 20.45.

Il ct Rebrov non ha però suonato campanelli d’allarme in conferenza stampa: “Ha avuto un piccolo infortunio, ma spero possa essere a disposizione“. Niente di allarmante dunque. La Roma incrocia le dita in vista della partita di stasera, e di quella contro l’Inter di domenica prossima.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!