PELLEGRINI: “Sempre bello fare gol. Abbiamo partite importanti da giocare e da vincere”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Lorenzo Pellegrini parla a Roma TV al termine di Roma-Crotone. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Non è scontato vincere questa sera…

Sapevamo che loro non avevano nulla da perdere e che sarebbe stata una partita difficile da sbloccare. Tant’è che nel primo tempo non ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti bene nel secondo.

E’ un fatto di orgoglio?

Sì, abbiamo partite importanti e belle da giocare. Mercoledì abbiamo una bella partita con l’Inter e poi abbiamo il derby. Sono partite importanti perché dobbiamo confermare la nostra posizione, che non è quella che vorremmo che fosse, ma è quella dove siamo. E soprattutto perché sono partite belle da giocare e da vincere.

Sulla doppietta…

E’ sempre bello fare gol, ci ho lavorato perché mi era mancato negli scorsi anni. Ci sto riuscendo.