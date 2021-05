ROMA-CROTONE 5-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma si scatena nel secondo tempo e serve il pokerissimo al Crotone. Si divertono Pellegrini e Mayoral, autori di due doppiette. Torna a segnare anche Mlkhitaryan. Bene Darboe, delude Reynolds.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e all’allenatore Paulo Fonseca:

Fuzato 6 – Primo tempo da spettatore non pagante. Nella ripresa è più impegnato, e lui se la cava.

Karsdorp 7 – Sa scegliere bene i tempi di inserimento, e nel primo tempo è dalla sua fascia che escono i cross più interessanti. Stessa cosa succede nella ripresa, quando riesce anche a servire un bell’assist a Mkhitaryan. Ormai è una certezza.

Ibanez 6,5 – Deve occuparsi di un cliente scomodo come Ounas, e lui riesce a cavarsela usando le maniere forti. Dal 46′ Juan Jesus 6 – Appare leggermente in sovrappeso. Soffre nel momento migliore dei calabresi, ma poi riesce a strappare la sufficienza, anche se a fatica.

Kumbulla 6,5 – Ha il compito di marcare stretto il gigante Simy, lui lo fa bene, rendendolo quasi inoffensivo.

Reynolds 5 – Conferma quanto fatto vedere in precedenza: troppo acerbo. Tanti errori. Oggi perfino peggio del solito, perchè Fonseca sceglie di farlo giocare fuori ruolo. Dal 59′ Santon 6 – Dà più sostanza e nerbo alla fascia.

Cristante 6 – Regge bene il centrocampo, lottando con fisico e muscoli. Ma anche con buone geometrie. Dal 79′ Bove sv – Giusto il tempo di esordire, in bocca al lupo anche a lui.

Darboe 6,5 – Nota lieta. Questo ragazzino dimostra di saperci fare: bella visione di gioco, verticalizzazioni e un buon tiro dalla distanza. Promessa. Dal 79′ Zalewski 6,5 – In appena dieci minuti mostra lampi di classe e un assist per il gol del definitivo 5 a 0.

Pedro 6,5 – Scarica il contachilometri, con qualche bel recupero difensivo. Poco lucido però in attacco. Pregevole il lancio per Mkhitaryan in occasione del gol di Mayoral. Dal 68′ Pastore 6 – Qualche buona giocata negli ampi spazi lasciati dal Crotone.

Pellegrini 7,5 – Nel primo tempo parte bene con un qualche buon assist, poi però si spegne. Nella ripresa sale in cattedra con una doppietta di pregevole fattura e mettendo lo zampino nell’azione del gol di Mkhitaryan.

Mkhitaryan 7 – Il più pericoloso lì davanti, con diverse conclusioni in porta all’attivo. Nella ripresa trova anche il meritato gol.

Borja Mayoral 7,5 – Nel primo tempo si vede solo per una traversa colpita con un bel colpo di testa. Nella ripresa timbra subito il cartellino con un bel sinistro. Nel finale si toglie anche lo sfizio della doppietta, confermando l’ottima confidenza col gol che ha questo ragazzo.

PAULO FONSECA 6,5 – La Roma stravince col Crotone, e lo fa mettendo in mostra anche i suoi giovani più interessanti. Piccolo passo avanti verso un finale di stagione che per diventare dignitoso ha bisogno però di ben altre vittorie.

Giallorossi.net – A. Fiorini