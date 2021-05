La Roma si scatena nella ripresa e cala il pokerissimo: doppiette di Pellegrini e Mayoral, 5 a 0 al Crotone

ROMA CROTONE CRONACA LIVE – Quart’ultima giornata di campionato, oggi allo stadio Olimpico la Roma affronta il Crotone di Serse Cosmi ormai già condannato al ritorno in serie B.

Fonseca vuole cercare di concludere al meglio la sua avventura alla guida della squadra capitolina, considerando che i giallorossi devono ancora cercare di raggiungere il traguardo minimo della Conference League e del settimo posto in classifica.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

90′ – Finisce senza recupero: la Roma cala il pokerissimo al malcapitato Crotone. Doppiette di Mayoral e Pellegrini, in gol anche Mkhitaryan. I giallorossi tornano davanti al Sassuolo.

90′ – GOOOOOOOOOOOOL!! BORJA MAYORAL! Lo spagnolo fa doppietta, stavolta segnando col destro, lanciato in porta da Zalewski!

79′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Bove, all’esordio assoluto, e Zalewski. Fuori Darboe, infortunato, e Cristante.

78′ – GOOOOOOOOOOOL!!! MKHITARYAN!! Pellegrini lancia Karsdorp, il terzino olandese serve sul secondo palo l’armeno che col sinistro cala il poker giallorosso!

73′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!! DOPPIETTA DI PELLEGRINI! Gran sinistro di prima intenzione dal limite, palla all’angolino!!

70′ – GOOOOOOOOOOOOL! PELLEGRINI! Il capitano, servito da una rimessa laterale, entra in area, salta Golemic e poi col piatto destro sul secondo palo non dà scampo a Cordaz!

67′ – CAMBIO ROMA: dentro Pastore, fuori Pedro.

67′ – Ounas tenta uno spunto personale, va via in velocità a un paio di avversari, poi calcia dal limite: conclusione che termina alta sopra la traversa.

66′ – Pedro prova a calciare dal limite, conclusione centrale, blocca Cordaz.

63′ – Ammonito Cristante.

59′ – CAMBIO ROMA: dentro Santon, fuori Reynolds.

57′ – La Roma sta soffrendo il Crotone, che ha reagito al gol di Mayoral. La retroguardia giallorossa appare un po’ in affanno.

55′ – Ancora Simy: conclusione dal limite, Fuzato si distende e manda in angolo.

55′ – OCCASIONE CROTONE: Simy di testa stacca a centro area mandando fuori da ottima posizione.

54′ – Ammonito Darboe per un fallo tattico su Messias a centrocampo.

53′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini d’esterno libera Mkhitaryan che dal limite calcia col destro: palla che esce di poco alla sinistra di Cordaz.

50′ – OCCASIONE CROTONE. Colpo di testa di Messias a centro area dopo un cross dalla sinistra, la palla esce di poco alla destra di Fuzato.

47′ – GOOOOOOOOOL!!! MAYORAL!! Lo spagnolo batte Cordaz con un bel piatto sinistro di prima intenzione dopo un assist di Mkhitaryan!

46′ – Si riparte. Nella Roma dentro Juan Jesus al posto di Ibanez. Nel Crotone dentro Rispoli al posto di Reca.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce zero a zero il primo tempo di Roma-Crotone. I giallorossi collezionano tante palle gol e colpiscono anche due legni, ma non riescono a trovare il gol del vantaggio. Crotone pericoloso solo potenzialmente con Ounas, ma Fuzato ha fatto da spettatore. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

44′ – Darboe! Bel destro di prima intenzione dal limite, palla che termina alta non di molto.

39′ – Pellegrini calcia dal limite col mancino, conclusione angolata ma non troppo potente, blocca Cordaz in due tempi.

32′ – Momento noioso del match, con tanti errori commessi dalla Roma in fase di costruzione.

22′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan parte centralmente, fa tutto da solo, entra in area e col sinistro impegna Cordaz che respinge coi piedi!

20′ – TRAVERSA ROMA! Borja Mayoral di testa dopo un calcio d’angolo dalla destra colpisce il legno trasversale a Cordaz battuto!

16′ – PALO ESTERNO DELLA ROMA! Mkhitaryan, sugli sviluppi di un corner, calcia sul secondo palo centrando il palo esterno.

15′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini manda Pedro in porta, lo spagnolo salta Cordaz ma si allarga, poi prova a mettere un cross in area ma il portiere del Crotone smanaccia in angolo!

10′ – OCCASIONE ROMA! Punizione dal limite di Pellegrini, che calcia potente ma centrale, Cordaz manda in angolo.

5′ – Primi cinque minuti equilibrati. Il Crotone ha provato ad accendersi con i guizzi di Ounas, la Roma con un paio di giocate tentate da Pellegrini ma senza successo.

0′ – Fischio di Sozza, comincia Roma-Crotone!

LE ULTIME IN DIRETTA DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 17:00 – La Roma annuncia la sua formazione ufficiale con un tweet che riportiamo qui sotto.

🟥🟧🟨🐺🟨🟧🟥 La nostra formazione per #RomaCrotone: esordio da titolare per Ebrima Darboe 👏#ASRoma pic.twitter.com/YWhkePPNTl — AS Roma (@OfficialASRoma) May 9, 2021

Ore 16:45 – Questa la formazione ufficiale del Crotone: Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy.

Ore 16:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Fonseca per affrontare il Crotone, e annunciata in anteprima da Sky Sport: Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Reynolds; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno e clima mite su Roma. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-CROTONE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Reynolds; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All.: Fonseca.

A disp.: Mirante, Farelli, Juan Jesus, Santon, Bove, Ciervo, Pastore, Zalewski, Dzeko.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Simy, Ounas. All.: Cosmi.

A disp.: Festa, Cuomo, Marrone, Luperto, Pedro Pereira, Rispoli, Eduardo, Petriccione, Rojas, Zanellato, Vulic, Riviere.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Guardalinee: Scarpa e Della Croce.

Quarto Uomo: Dionisi.

Var: Di Paolo.

Avar: De Meo.

Giallorossi.net – A. Fiorini