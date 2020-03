Pellegrini sta meglio. Per Pastore ci vorrà un altro mese

AS ROMA NEWS – Il centrocampo della Roma presto, nel giro di un paio di settimane, potrebbe e dovrebbe tornare ad avere nuova linfa.

Lorenzo Pellegrini sta meglio, l’infortunio al flessore non preoccupa e, anzi, è stata l’occasione per dare al ragazzo un po’ di riposo, fisico e mentale, dopo le ultime apparizioni poco felici.

Fonseca aveva persino pensato di portarlo a Cagliari. Invece, alla fine, è partito Veretout, così Pellegrini potrà dedicarsi al suo pieno recupero psico-fisico. Ha bisogno ancora di qualche giorno, invece, Diawara: per tutta la prossima settimana continuerà ad alternare lavoro con i compagni a lavoro personalizzato.

Zappacosta, sono passati cinque mesi dall’infortunio al crociato, adesso è pronto per tornare a lavorare con i compagni per rimettere benzina nelle gambe. L’obiettivo, se non ci saranno ulteriori rinvii, è quello di essere in panchina a San Siro contro il Milan il 15 marzo.

La strada è ancora molto lunga per Pastore. A parte qualche sporadica apparizione, manca in pianta stabile alla Roma ormai da quattro mesi e ne passerà almeno un altro, di mese, prima di rivederlo in campo.

