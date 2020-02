Cagliari-Roma, le scelte di Fonseca: altra occasione per Kalinic, torna Under

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fonseca è costretto a cambiare per la trasferta di Cagliari. E anche in modo pesante. La novità più sostanziosa è la presenza di Nikola Kalinic al centro dell’attacco.

Edin Dzeko è provato dal tour de force di questi mesi e non ce la fa a recuperare, anche se partirà dalla panchina. Altre novità in attacco, con Under che tornerà titolare sulla destra mentre Mkhitaryan sarà confermato nel ruolo di trequartista.

A centrocampo dovrebbe stringere i denti Veretout, altrimenti è pronto Villar. In difesa Fazio sostituirà lo squalificato Mancini, mentre Spinazzola e Bruno Peres dovrebbero essere preferiti a Santon e Kolarov.

Queste dunque le probabili formazioni di Cagliari-Roma, match che si giocherà domani alle ore 18 alla Sardegna Arena, diretta tv su Sky Sport:

Cagliari: Cragno, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Rog, Cigarini, Ionita, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone.

Roma: Pau Lopez, Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola, Veretout, Cristante, Under, Mkhitaryan, Kluivert, Kalinic.

Giallorossi.net – A. Fiorini