Serie A, la Lazio batte anche il Bologna (2-0) e va in testa al campionato

ALTRE NOTIZIE – La Lazio vince ancora. La squadra di Inzaghi batte per 2-0 il Bologna di Mihajlovic grazie a due reti messe a segno nel primo tempo e all’intervento del Var.

Partenza sprint dei padroni di casa che nel giro di pochi minuti passano prima con Luis Alberto (18′) e poi con Correa (21′).

Nella ripresa il Bologna ha una reazione e va in gol prima con Denswil e poi con con Tomiyasu ma entrambe le reti vengono annullate dal Var, il primo per un fallo e il secondo per fuorigioco.

Grazie a questo risultato la Lazio vola in testa alla classifica con una partita in più di Juventus e Inter che recupereranno la sfida prevista domani soltanto il 13 maggio. Un campionato più assurdo di questo è difficile ricordarlo.

Giallorossi.net – F. Turacciolo