Pellegrini trasforma i mormorii in applausi. E l’Olimpico si schiera con Mourinho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’Olimpico si schiera apertamente con Josè Mourinho. Se mai ce ne fosse stato bisogno, ieri il pubblico giallorosso ha confermato ancora una volta di essere al fianco dello Special One anche nel momento della difficoltà.

Alla lettura delle formazioni, avvenuta più velocemente da parte dello speaker considerando il momento di certo non esaltante della squadra, il pubblico ha sottolineato con gli “olè” i nomi dei propri calciatori, ma quando è stato il momento di annunciare Mou i decibel dello stadio si sono improvvisamente alzati.

Un vero e proprio plebiscito per l’allenatore portoghese, il cui rapporto con la tifoseria giallorossa resta più solido che mai: in due anni Mourinho è riuscito a portare la Roma in due finali europee consecutive, consegnando ai tifosi anche un trofeo europeo che mancava da più di 60 anni.

E se qualcuno si aspettava contestazioni o fischi per la squadra, si sbagliava di grosso: in Sud è stato esposto uno striscione con su scritto “Noi non ti lasceremo mai”. Qualche mormorio solo per Lorenzo Pellegrini al momento della lettura delle formazioni.

Il capitano ha però risposto sul campo, andando anche in gol nel finale, chiudendo il match a favore dei giallorossi e riuscendo a trasformare i mormorii in applausi al momento della sua uscita dal campo.

Fonte: Il Tempo