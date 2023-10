Mou rimanda Aouar e Ndicka ma promuove Sanches: “Tatticamente è il più pronto dei nuovi”

NOTIZIE AS ROMA – I nuovi non sono ancora pronti. Dell’undici titolare che ieri Josè Mourinho ha mandato in campo per provare a battere il Frosinone e uscire dalla crisi, solo due sono giocatori arrivati dal mercato estivo operato da Tiago Pinto.

Il primo è Evan Ndicka, presente dal primo minuto però per motivi di emergenza: con Smalling e Llorente a disposizione, l’ivoriano sarebbe nuovamente rimasto a guardare la partita dalla panchina. L’ex Eintracht è risultato tra i peggiori in campo anche ieri: Mourinho lo ha affossato nella conferenza stampa pre partita, affermando impietosamente come ci sia una “differenza enorme“ tra lui e Ibanez sotto l’aspetto difensivo.

Ieri nel post gara l’allenatore portoghese ha cercato di correggere il tiro, spendendo anche qualche parola di apprezzamento per il centrale franco-ivoriano: “Ha grandi qualità. Non è quello visto oggi, era nervoso. E’ veloce, ma non fortissimo nei duelli individuali“. Il problema semmai è di addestramento a un calcio diverso: “Giocava a tre, ma un tre con principi di gioco diversi rispetto a noi”.

Anche Houssem Aouar sembra essere tornato indietro nelle gerarchie del tecnico dopo un precampionato che lasciava ben sperare. Anche qui il discorso è puramente tattico: “Ha bisogno di tempo, perché con la palla è bravo, ma senza è tutto diverso”. Per il momento la mediana titolare è quella formata da Pellegrini, Paredes e Cristante, ma anche Bove ieri è stato preferito all’algerino.

Detto che ieri Karsdorp è stato preferito al danese Kristensen e che Azmoun appare ancora indietro di condizione, l’altro nuovo acquisto in campo ieri era Romelu Lukaku. Un top player che non ha di certo bisogno di tempo o addestramento per risultare decisivo.

L’altro rinforzo che sarebbe potuto essere decisivo nell’economica della squadra è Sanches: “Quello che dal punto di vista tattico è il migliore è Renato“, il giudizio sintetico di Mourinho. Peccato però che il portoghese sia perennemente bloccato dagli infortuni, altrimenti un posto da titolare fisso lo avrebbe di sicuro avuto in questa Roma.

Giallorossi.net – G. Pinoli