Pellegrini, Villar e quella malsana voglia di dualismo

PENSIERI SPARSI DELLA SERA – Troppo facile sparare oggi su Maresca e sul Var, che anche ieri ha confermato come nel calcio sia impossibile fugare ogni sospetto. Nemmeno la tecnologia e la tanto agognata moviola in campo di biscardiana memoria possono riuscirci. E per certi versi è anche questo il bello del calcio.

Meglio dunque concentrarsi sulla Roma vista ieri. La squadra del primo tempo ha confermato quel leggero calo visto in queste ultime partite. Colpa del Covid che ha debilitato qualche giocatore chiave della squadra, e le assenze in alcuni ruoli cardine della rosa, come quelli di Smalling e Veretout. Nonostante questo la squadra ieri avrebbe meritato di vincere, e la reazione avuta nel secondo tempo, in 10 contro 11 contro una compagine rodata (ma di certo non da Champions) come il Sassuolo non è un particolare di poco conto.

Se l’arbitro avesse fatto il suo, oggi staremmo parlando di tutt’altro. Di una Roma di carattere, che era riuscita a battere il Sassuolo dei miracoli in inferiorità numerica. Come al solito sono i risultati a fare la differenza. Un palo, un rigore non dato, un errore sotto porta, un pareggio invece di una vittoria possono cambiare le sorti di un’intera stagione. I dettagli contano maledettamente, non dimentichiamolo. Nonostante questo, la Roma è ancora lì. Il gruppo è compatto, deve solo ritrovare un po’ di brillantezza e un pizzico di fortuna. E se lo spirito è quello visto nel secondo tempo di ieri, i risultati arriveranno.

Oggi nei miei pensieri sparsi vorrei però coinvolgervi su due argomenti, o meglio, su due dubbi che ho. Il primo riguarda Fonseca e la sua (eccessiva?) fiducia in alcuni senatori: parlo di Dzeko, Pedro e Mkhitaryan, calciatori che non leva dal campo nemmeno sotto tortura. Forse però gente in palla come Calres Perez e Borja Mayoral meriterebbero più fiducia, soprattutto considerato il loro stato di forma.

Il secondo riguarda l’esaltazione collettiva per Villar che sembra coincidere con questo affossamento sistematico e preventivo nei confronti di Pellegrini. Ho notato che ultimamente c’è questa moda di lodare sperticatamente lo spagnolo anche quando gioca da sei, mentre si sta sempre col fucile spianato ad attendere l’errore dell’azzurro. Attenzione a creare inutili dualismi. Non deve diventare una gara a chi tra i due è più forte. Villar e Pellegrini sono giocatori di talento e possono anche coesistere, ma con entrambi gli eccessi andrebbero evitati. In un senso e nell’altro.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini