GIALLOROSSI IN PRESTITO – Sussulto Kluivert: in gol contro il Bayern. Bianda retrocede in panchina, spariti Coric e Riccardi

AS ROMA NEWS – Sussulto di Justin Kluivert, finalmente protagonista con la maglia del Lipsia e in un match tutt’altro che banale: l’allenatore lo lancia titolare nella partita contro il Bayern Monaco, terminata col punteggio di 3 a 3, e l’olandese risponde presente realizzando la rete del momentaneo 2 a 2.

L’attaccante della Roma, servito in area di rigore, è bravo a controllare e a calciare incrociato col destro non dando scampo a Neuer. Primo gol con la maglia del Lipsia per l’esterno giallorosso, finalmente protagonista dopo una prima parte di stagione da comprimario.

Giocano titolari solo Florenzi nella vittoria del PSG in Champions contro il Manchester United per 1 a 3 (il terzino però va in panchina nella gara di campionato vinta sabato contro il Montpellier) e il francese Nzonzi, che col Rennes incassa un’altra sconfitta per mano del Lens (0-2).

L’altro giallorosso che ogni tanto si vede in campo è Cengiz Under, partito titolare col Leicester nella sconfitta in Europa League contro lo Zorya: il turco però è il più pericoloso dei suoi e sfiora il gol in diverse circostanze con conclusioni dalla distanza col suo mancino al solito molto insidioso. Under poi si accomoda in panchina nella vittoria di ieri del Leicester contro lo Sheffield United (1-2).

Per il resto però c’è poco altro da segnalare: Riccardi continua a non giocare nel Pescara, vittorioso venerdì per due a zero sul campo dell’Ascoli. Solo scampoli di gara per Bouah nell’uno a uno del Cosenza sul campo del Vicenza. Panchina per Bianda, che dopo un avvio da titolare nel Zulte Warengem ora sembra essere tornato indietro nelle gerarchie di squadra. Coric non gioca mai nel Venlo, stavolta out per infortunio, mentre Fuzato continua a fare il dodicesimo nel Gil Vicente, così come Olsen nell’Everton. Resta a guardare anche Antonucci, poco considerato nella Salernitana vittoriosa anche sabato contro il Cittadella.

